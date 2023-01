Lagerhalle in Oberschöneweide in Brand

Flammen schlagen hoch in den Nachthimmel über Berlin. © Julius-Christian Schreiner/dpa

Ein Feuer in einer Lagerhalle im Berliner Ortsteil Oberschöneweide hat am frühen Samstagmorgen ein Großaufgebot von über 100 Einsatzkräften auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass die Lagerhalle eines Parkettherstellers in voller Ausdehnung brannte, wie ein Sprecher sagte. Über dem Gebäude stieg eine meterhohe Rauchsäule empor, während die Flammen lichterloh aus der Halle schlugen.

Berlin - Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Die Brandbekämpfung dauerte am frühen Morgen noch an. Zur Schadenhöhe oder Brandursache konnte der Sprecher noch keine Angaben machen. dpa