Laster fährt in Weißensee Neunjährigen an

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Laster hat in Berlin-Weißensee einen Neunjährigen angefahren und schwer verletzt. Der Junge wurde mit einem gebrochenen linken Bein zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kind am Dienstagmittag an der Pistoriusstraße plötzlich vom Gehweg auf die Straße gelaufen. Der 26-jährige Fahrer des Lasters konnte trotz Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern, hieß es.

Berlin - Der Vater des Neunjährigen wurde von Einsatzkräften zu seinem Sohn gebracht. dpa