Lederer: Einfluss der Länder wichtig für Preußen-Stiftung

Bei der Ausstattung der von Bund und Ländern getragenen Stiftung Preußischer Kulturbesitz kommt es aus Sicht von Berlins Kultursenator Klaus Lederer auch auf den Ländereinfluss an. „Die Frage der Finanzierung wird sich natürlich auch mit der Frage des Einflusses und der Beteiligung der Länder in den Gremien und der Rolle des Bundes beschäftigen“, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Berlin - „Umso zwingender wird es sein, dass am Ende alles tatsächlich auch Früchte trägt.“

Zur Stiftung mit rund 2000 Mitarbeitern gehören die Staatsbibliothek, andere Institute sowie die Staatlichen Museen in Berlin mit 15 Sammlungen mit 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten. Die 1957 gegründete Stiftung gilt als zu behäbig, ihre Museen international nicht auf der Höhe ihrer Möglichkeiten. Mit der geplanten Reform wird mehr Finanzierungsbedarf erwartet. Die Länderanteile sind seit 1996 gedeckelt. Alle Länder zusammen tragen rund 15 Prozent des Budgets, etwa 8 Prozent davon Berlin als Sitzland.

„Wir sind einen ersten, wichtigen Schritt gegangen, um eine größere Selbstständigkeit der Museen in der Kooperation zu ermöglichen. Das war ein ganz hartes Stück Arbeit“, sagte Lederer. „Und natürlich wird diese Reform Geld kosten, aber ich wage keine Prognosen, was dann tatsächlich an Kosten zusätzlich entsteht.“

Der Wissenschaftsrat habe festgehalten, dass die sehr unterschiedliche Beteiligung von Bund und Ländern immer wieder Schwierigkeiten mit sich bringe, wenn es darum gehe, eine angemessene Finanzierung für die Arbeit hinzubekommen. Für eine Lösung sieht Lederer deswegen auch die Finanzminister und Ministerpräsidenten gefordert. dpa