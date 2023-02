Leipzigs Sportchef Eberl erneut im Stadion beleidigt

Teilen

Leipzigs Sportchef Max Eberl wurde durch Plakate verunglimpft. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

RB Leipzigs Sportchef Max Eberl ist am Samstagabend während des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Union Berlin erneut wegen seiner Burn-out-Erkrankung verunglimpft worden. In der 66. Minute des Fußballspiels wurden im Gästeblock drei Banner mit Beleidigungen gegen den 49-Jährigen gezeigt. In der Vorwoche war Eberl beim Spiel der Sachsen beim 1. FC Köln auf ähnliche Art und Weise beleidigt worden.

Leipzig - Eberl war im Januar 2022 bei Borussia Mönchengladbach aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Im Anschluss hatte er offen über seine Krankheit gesprochen, am 1. Dezember war er zu RB Leipzig gewechselt. Der Wechsel zu den Sachsen war in Fan-Kreisen wegen der Ablehnung des RB-Geschäftsmodells stark kritisiert worden. dpa