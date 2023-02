Letzte Generation blockiert Verkehr in Berlin

Der Handabdruck einer Aktivistin der Klimaschutzbewegung Letzte Generation ist mit Resten von Klebstoff auf der Fahrbahn zu sehen. © Bodo Marks/dpa/Archivbild

Aktivisten der Klimaschutzbewegung Letzte Generation haben zum Wochenstart an mehreren Stellen in Berlin den Verkehr blockiert. Nach Angaben der Polizei fanden Aktionen am Rathenauplatz sowie nahe der Messe statt. Die Gruppe selbst teilte mit, dass Aktivisten auch am Heckerdamm den Verkehr stören wollten. „Mit der Forderung nach einem Gesellschaftsrat klebten sie sich an drei Orten in Berlin auf der Fahrbahn fest.

Berlin - Bei sich tragen sie Schilder, auf denen Artikel 20a unseres Grundgesetzes abgedruckt ist“, teilte die Gruppe mit. Die Störaktionen in Berlin seien Teil von Protestaktionen im gesamten Bundesgebiet.

Artikel 20a des Grundgesetz besagt: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“ dpa