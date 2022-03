Linke: Initiative soll Leute für Expertenkommission benennen

Berlins Linke-Vorsitzende Katina Schubert spricht in Berlin. © Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlins Linke-Vorsitzende Katina Schubert hat die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ aufgerufen, eigene Fachleute für die vom Senat eingesetzte Expertenkommission zu benennen. „Ich erwarte von der Initiative, dass sie sich daran beteiligt“, sagte Schubert am Mittwoch.

Berlin - In den Verhandlungen innerhalb des rot-grün-roten Senats über Besetzung und Arbeitsauftrag der Kommission habe die Linke „alles dafür gegeben“, dass die Initiative angemessen beteiligt werde, dass dort transparent gearbeitet werde und dass auch der von dem Bündnis erabeitete Gesetzentwurf besprochen werde. Sollte die Initiative nun nicht in der Kommission mitmachen, wäre das für ihr Anliegen aus Sicht Schuberts „kontraproduktiv“.

Die Expertenkommission soll beraten, ob ein Enteignungsgesetz verfassungsgemäß sowie wohnungswirtschaftlich sinnvoll wäre, und dem Senat in einem Jahr eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen vorlegen. Das Bündnis, das den erfolgreichen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne am 26. September 2021 angestoßen hatte, hält sich eine Mitarbeit in der Kommission noch offen.

Die Entscheidung werde erst am 12. April gefällt, teilte Sprecherin Gisèle Beckouche am Mittwoch mit. „Wir haben große Zweifel daran, ob diese Kommission überhaupt konstruktiv und im Sinne der Vergesellschaftung arbeiten kann.“ Die Linke ist die einzige der drei Koalitionsparteien, die ohne Wenn und Aber für ein Enteignungsgesetz eintritt. dpa