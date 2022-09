Linke: „Stromschutzschirm“ für Kunden der Stadtwerke

Teilen

Die Berliner Linke fordert angesichts hoher Energiepreise einen „Stromschutzschirm“ für Kunden der Stadtwerke. Rund 40 000 Menschen bezögen mittlerweile ihren Ökostrom von den Berliner Stadtwerken, sagte die Linke-Fraktionsvorsitzende Anne Helm am Samstag auf einem Landesparteitag. „Normalerweise würden im Oktober wegen der explodierenden Strompreise die Erhöhungsschreiben rausgehen.

Berlin - Der Gewinn der Stadtwerke macht es möglich, dass die Preise nicht erhöht werden müssen.“

Wenn die Möglichkeit bestehe, zumindest einen „Stromschutzschirm“ für diesen Teil der Berliner Stromkunden zu spannen, müsse dies auch genutzt werden, so Helm. Für allen anderen Stromkunden müsse der Bund einen Strompreisdeckel beschließen, forderte sie.

Der Vorschlag eines Schutzschirms für kommunale Stromkunden in Berlin ist neu in der langen Reihe von Ideen und Forderungen, um die Menschen von den exorbitant hohen Energiekosten zu entlasten. Um umgesetzt zu werden, müsste es dazu Gespräche und eine Einigung in der rot-grün-roten Koalition geben. Die Stadtwerke profitieren aktuell von hohen Preisen beim Strom, obwohl sie Ökostrom anbieten, der statt aus teuren fosilen Quellen wie Gas oder Kohle aus regenerativen Quellen stammt. dpa