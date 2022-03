Lokalinhaber in Steglitz niedergestochen: Tür eingetreten

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Der 56-jährige Inhaber eines Lokals in Berlin-Steglitz ist durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter - ein ihm bekannter Mann - habe am Montagmittag zunächst vergeblich an der Glastür des Lokals geklopft und diese dann eingetreten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 44-Jährige soll Geld gefordert und auf den Oberkörper des Lokalinhabers eingestochen haben, wie ein Freund des 56-Jährigen der Polizei schilderte, der die Situation miterlebt haben soll.

Berlin - Der Gastwirt wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige sei zwei Stunden später festgenommen worden, hieß es weiter. Er war ohne Beute zunächst zu Fuß und dann mit dem Auto geflüchtet. Ein Bekannter des Schwerverletzten informierte dann die Polizei, dass der Verdächtige ihn telefonisch bedroht habe und auf dem Weg zu ihm sei.

Die Einsatzkräfte fanden bei dem 44-Jährigen Drogen und ein Messer, das als vermeintliches Tatmittel beschlagnahmt wurde. Er kam in Polizeigewahrsam. dpa