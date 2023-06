LSB veranstaltet inklusives Familienfest

Die Special Olympics World Games Berlin 2023 ermöglichen dem Landessportbund Berlin (LSB) eine Premiere. Zum ersten Mal veranstaltet der LSB ein inklusives Familiensportfest am Brandenburger Tor. Im Rahmen der Weltspiele präsentieren sich am kommenden Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr Sportvereine und Sportverbände mit rund 50 Mitmach-Angeboten - auch für Menschen mit Beeinträchtigungen, wie der LSB am Donnerstag mitteilte.

Berlin - Angeboten werden Fun- und Trendsportarten wie Klettern, Floorball, Sporttischfußball und Discgolf bis zu traditionellen Sportarten wie Fußball, Handball, Rudern, Ringen oder Tischtennis. Blindenfußball, Para-Eishockey, Boccia, Rollstuhlbasketball können auch gespielt werden. Interessierte mit und ohne Beeinträchtigung können zudem das Sportabzeichen ablegen.

Spezielle Angebote gibt es auf der Gesundheitsmeile. Dort werden Gesundheitschecks wie Handkraft-Messung und Balancetests angeboten, zudem gibt es Informationsmaterial über Sport, Bewegung und gesunde Ernährung. Im Familienland kann an vielen verschiedenen Stationen die eigene Fitness getestet werden.

Nach den Sommerferien bietet der LSB ein ähnliches Programm in anderer Ausführung an. Am 10. September findet das Kiezfest an elf verschiedenen Standorten in Berlin statt. dpa