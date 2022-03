MaerzMusik zu sichtbaren und unsichtbaren Beziehungen

Das Berliner Festival MaerzMusik widmet sich nach zwei von der Pandemie geprägten Jahren sichtbaren und unsichtbaren Beziehungen in Kultur- und Lebenswelten. Das Festival präsentiert dafür vom 18. bis zum 27. März an neun Veranstaltungsorten vom Gropius Bau bis zum Kammermusiksaal der Philharmonie Konzerte, Performance, Installationen, Ausstellungen, Filme und Diskussionsforen zu Zeitfragen und künstlerischen Erfahrungen.

Berlin - „In Verbindung Stehen hat nach zwei Jahren der Pandemie ein großes Potenzial für die Neugestaltung von Räumen, Präsenz, persönlichen Beziehungen und Produktionsweisen“, sagte der künstlerische Leiter der Festivals, Berno Odo Polzer, am Dienstag in Berlin. So befasst sich ein Projekt mit dem Einfluss der Pandemie-Zeit auf Solo-Arbeiten unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler.

Während der ebenfalls pandemiebedingt zweigeteilten, jeweils dreistündigen Eröffnung des Festivals sollen etwa 30 internationale Künstlerinnen und Künstler Teile des Gropius Baus in ein Konstrukt aus Klang, Raum und Zeit verwandeln. Dazu werden in den Räumen, auf Fluren und Gängen sowie im Lichthof des Baus Konzerte und Performances zu einer begehbaren und individuell erlebbaren Installation verbunden.

In der Galerie Savvy Contemporary zeigt eine Ausstellung Arbeiten des Mitbegründers der Fluxus-Bewegung, Benjamin Patterson (1934–2016). Die US-amerikanische Komponistin und Geigerin Catherine Lamb wird zwei ihrer Werke in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche aufführen. Im Zeiss-Großplanetarium widmet sich eine Werkschau den elektronischen Arbeiten der französischen Musik-Pionierin Éliane Radigue (90). dpa