Mann am Dong Xuan Center niedergestochen und schwer verletzt

Teilen

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein Mann ist am Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg niedergestochen und schwer verletzt worden. Der 28-Jährige kam nach der Attacke am Montagabend in der Herzbergstraße mit Schnitt- und Stichverletzungen an Bein und Arm in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Lebensgefahr solle demnach nicht bestehen.

Berlin - Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen beobachteten, wie der verärgert wirkende 28-Jährige von einem anderen Mann verfolgt wurde. Anschließend soll dieser mit einem Stichwerkzeug - mutmaßlich ein Messer - auf den 28-Jährigen eingestochen haben und geflohen sein, wie es hieß. dpa