Mann gibt in Berlin mehrere Schüsse in U-Bahnhof ab

Ein Unbekannter soll in einem U-Bahnhof in Berlin unweit des Alexanderplatzes mehrfach geschossen haben. Der Mann habe unter anderem gezielt auf einen Fahrgast geschossen, der sich zum Schutz auf den Boden gelegt habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Samstagabend demnach niemand. Die aufgefundenen Patronenhülsen deuteten den Angaben nach auf die Verwendung einer Schreckschusswaffe hin.

Berlin - Der mutmaßliche Schütze flüchtete anschließend vom U-Bahnhof Schillingstraße. Eine Suche der Polizei blieb laut Mitteilung bislang ohne Erfolg. dpa