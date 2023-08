Mann mit Kleinkind an Bord liefert sich Verfolgungsjagd

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer mit gefälschtem Führerschein hat sich samt Mitfahrern und Kleinkind eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Berliner Innenstadt geliefert. Der Wagen fiel den Beamten am Freitagabend an der Kreuzung Stülerstraße Ecke Hofjägerallee am Tiergarten auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen raste er los zur Tiergartenstraße.

Berlin - Ein Polizeiwagen folgte ihm, verlor aber nach den Angaben wegen der hohen Geschwindigkeit zeitweise den Sichtkontakt. Der Raser soll demnach eine rote Ampel und einen Zebrastreifen überfahren haben, an dem gerade ein Fußgänger wartete. Mit Blaulicht und Martinshorn stoppten die Beamten den Wagen an der Karl-Liebknecht-Straße und holten den 20-jährigen Fahrer mit Zwang heraus. Er hatte den Angaben zufolge einen gefälschten Führerschein.

Im Auto saßen ein 19-Jähriger sowie zwei Frauen, 19 und 20 Jahre alt. Die 19-Jährige hatte ein 2-jähriges Mädchen auf dem Schoß, ohne Gurt und Kindersitz. Beim 19-Jährigen beschlagnahmten die Beamten ein illegales Reizstoffsprühgerät. Den Fahrer nahmen sie in Gewahrsam. Ihm wird Fahren ohne Führerschein, verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Urkundenfälschung vorgeworfen. dpa