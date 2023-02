Mann stürzt sechs Stockwerke tief und überlebt

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein junger Mann ist in Berlin-Lichtenberg aus dem siebten Stock eines Wohnhauses gefallen - und hat überlebt. Der 19-Jährige stürzte in der Nacht zu Sonntag auf ein Vordach im ersten Stock des Hauses in der Straße Alt-Friedrichsfelde, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Rettungskräfte brachten ihn demnach mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Berlin - Nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Sonntag war der Mann vor Ort ansprechbar gewesen. Zuerst hatte die „B.Z.“ über den Vorfall berichtet. dpa