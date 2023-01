Mauer nach Sieg gegen Köln: „Haben die Tür aufgestoßen“

Teilen

Eisbären-Profi Frank Mauer gibt ein Interview. © Ulrich Gamel/Kolbert-Press/dpa/Archivbild

Die Hauptstädter holen in der DEL wichtige Punkte im Abstiegskampf, müssen nun aber Konstanz beweisen. Um eine Erfolgsserie zu starten, benötigen sie am Freitag einen Sieg bei der Düsseldorfer EG

Berlin - Der erste Erfolg nach vier Niederlagen macht den Eisbären Berlin im Abstiegskampf der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Mut. „Das war ein guter Start, aber das Wichtigste wird sein, was wir in den nächsten Spielen daraus machen. Wir müssen auch mal zwei, drei Spiele hintereinander gewinnen“, sagte Routinier Frank Mauer nach dem 3:2 der Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie am Mittwochabend bei Magentasport. „Wir haben die Tür aufgestoßen, jetzt müssen wir hindurchgehen.“

Tatsächlich liegt es an der mangelnden Konstanz in der laufenden Saison, dass dem nur auf Tabellenplatz 13 stehenden Meister trotz des ersten Sieges nach vier Niederlagen weiterhin akute Abstiegssorgen plagen. Anfang Oktober gewannen die Hauptstädtern letztmals zwei Ligaspiele in Folge. Hoffnung bereitet Mauer nun, wie der Erfolg gegen Köln zustande kam: „Wir haben uns nicht nur durchgestolpert“, betonte der 34 Jahre alte Angreifer, „wir haben uns an den Gameplan gehalten, den wir hatten, und mit Struktur gewonnen.“

Auch Verteidiger Morgan Ellis, dessen erstes Saisontor entscheidend für den Sieg war, blickte angesichts der nach wie vor prekären Lage schon auf die kommenden Begegnungen. „Uns bleiben nur noch 19 Hauptrundenspiele, also müssen wir jetzt eine Serie starten“, sagte der Kanadier. „Wir müssen alles tun, um Punkte zu holen.“

In den bevorstehenden Auswärtsspielen bei der Düsseldorfer EG am Freitag (19.30 Uhr, live bei Magentasport) und den Nürnberg Ice Tigers am Sonntag können die Eisbären immerhin auf personelle Verstärkung bauen. Die U20-Nationalspieler Bennet Roßmy und Rayan Bettahar werden nach ihrer Rückkehr von der Junioren-Weltmeisterschaft wieder im Kader stehen. dpa