Mehr als tausend ukrainische Geflüchtete bei Jobmesse

Teilnehmer einer Jobmesse für ukrainische Geflüchtete besuchen Infostände. © Christoph Soeder/dpa

Mehr als tausend Menschen aus der Ukraine haben sich bei einer Jobmesse für Geflüchtete in Berlin nach einer Arbeit umgesehen. „Das ist in unseren Augen ein voller Erfolg“, sagte eine Sprecherin der Industrie- und Handelskammer (IHK) am Donnerstag. Überwiegend Frauen seien zur Veranstaltung der IHK und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gekommen, hieß es.

Berlin - 60 Unternehmen - etwa aus dem Einzelhandel, der Gastronomie- oder IT-Branche - und 1500 Geflüchtete hätten sich zuvor für die Messe angemeldet.

Die Firmen hätten schätzungsweise rund 2500 bis 3000 unbesetzte Jobs oder auch Praktika und duale Ausbildungen im Angebot, sagte die IHK-Sprecherin. Wie viele der mehr als 60.000 registrierten ukrainischen Geflüchteten in Berlin bereits eine Arbeit gefunden haben, ist laut Angaben der IHK und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit noch unklar.

Die Resonanz auf die Jobmesse zeige aber, dass es großes Interesse gebe. „Wir hatten den Eindruck, dass es nicht nur um erste Informationen ging, sondern um die konkrete Jobsuche“, sagte die Sprecherin. dpa