Mehrere Graffiti-Sprüher festgenommen

Die Schriftzug „Polizei“ leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat zwölf mutmaßliche Graffiti-Sprüher an drei verschiedenen Orten in Berlin festgenommen. Fünf Männer im Alter zwischen 26 und 39 Jahren hätten in der Nacht zum Montag zwei im Bereich des Bahnhofs Tegel abgestellte S-Bahnen besprüht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zivilbeamte hätten sie entdeckt und festgenommen. Im Auto der Verdächtigen stellten die Polizisten Sprühutensilien und zwei Kameras sicher.

Berlin - Am Montagmittag wurden dann sechs Männer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren von Polizisten ertappt, während sie über einen Zaun aus der Bahnkehranlage Westkreuz kletterten. In der Nähe entdeckten die Beamten ein frisches Graffiti. Rund zwei Stunden später erwischte die Polizei einen 32-Jährigen beim Besprühen einer S-Bahn an der Greifswalder Straße. Die Höhe des entstandenen Schadens war den Angaben zufolge nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an. dpa