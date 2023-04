Mehrere Kleintransporter brennen an Autohaus

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mehrere Kleintransporter haben an einem Autohaus im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf gebrannt. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, brannten am frühen Freitagmorgen 25 Kleintransporter auf einer Freifläche des Autohauses auf der Landsberger Allee Ecke Blumberger Damm. Darunter war auch ein Elektroauto, dessen Batterie Feuer fing. Alarmierte Einsatzkräfte löschten den Brand und kühlten die Batterie.

Berlin - Insgesamt waren den Angaben zufolge 26 Feuerwehrleute vor Ort. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. dpa