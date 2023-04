Mehrere Verletzte bei Wohnhausbrand an der Storkower Straße

Feuerwehrleute stehen hinter einem Einsatzfahrzeug. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Prenzlauer Berg sind mehrere Menschen verletzt worden. Das Feuer brach am späten Dienstagnachmittag in einer Wohnung im dritten Stock eines neungeschossigen Hauses aus, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Zwei Bewohner kamen verletzt ins Krankenhaus. Zur Art und Schwere ihrer Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt, auch nichts nur Brandursache.

Berlin - Weitere Bewohner des Hauses seien vor Ort medizinisch betreut worden. Bereits am frühen Abend meldete die Feuerwehr, den Brand gelöscht zu haben. Zwischenzeitlich waren demnach rund 80 Kräfte im Einsatz. dpa