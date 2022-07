Millionen Fahrgäste mit Neun-Euro-Tickets

Ein für Juni gültiges 9-Euro-Ticket. © Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration

Durch das billige Neun-Euro-Ticket sind in den Berliner U-Bahnen und S-Bahnen deutlich weniger Schwarzfahrer aufgefallen als zuvor. Zwischen dem Beginn der Aktion am 1. Juni und dem 24. Juni ertappten die BVG 5355 Fahrgäste und die S-Bahnen 2106 Mitfahrer ohne Fahrkarten, teilten die beiden Unternehmen in einer Antwort des Senats auf eine Linke-Anfrage mit - insgesamt also knapp 7500 Schwarzfahrer bei fast 750.

Im gleichen Zeitraum 2021 wurden insgesamt knapp 50.000 Schwarzfahrer ertappt (27.000 bei der BVG und rund 22.500 in den S-Bahnen) - also weit mehr als sechsmal so viele wie in diesem Jahr. Die BVG verkaufte demnach bis Ende Juni mehr als 1,2 Millionen Neun-Euro-Tickets, die S-Bahn kam auf knapp 500.000. Dazu kamen noch Tickets, die direkt bei der Deutschen Bahn gekauft wurden.

Im Juni seien 16 Prozent mehr Menschen mit U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen der BVG gefahren als im Mai. Bei der S-Bahn gebe es einen Anstieg der Fahrgastzahlen um 10 Prozent, antwortete der Senat auf eine CDU-Anfrage. Ergebnisse von Umfragen legten nah, dass rund sieben Prozent der BVG-Fahrgäste mit einem Neun-Euro-Ticket zuvor nur Auto fuhren. dpa