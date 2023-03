Mit Kernbohrer im Tresorraum: Mutmaßliche Bande vor Gericht

Ein Relief über dem Eingang zum Kriminalgericht Moabit stellt die Göttin Justitia mit verbundenen Augen dar. © Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Eine mutmaßliche Bande von Bankeinbrechern kommt am Donnerstag (13.30 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Angeklagt sind sechs Männer im Alter von 31 bis 45 Jahren. Sie sollen im Oktober 2022 versucht haben, in den Tresorraum einer Bank in Königs Wusterhausen (Brandenburg) südöstlich von Berlin einzubrechen, um Schließfächer von Kunden zu plündern.

Berlin - Dazu hätten die Täter mit einem Kernbohrer eine Wand durchbrechen wollen, wie die Polizei damals mitteilte. Bevor ihnen das jedoch gelang, überraschte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei die Männer. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten schweren Bandendiebstahl. Acht Prozesstage bis zum 15. Mai sind bislang vorgesehen. dpa