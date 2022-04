Mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung bei Hertha

Die Eckfahne mit dem Logo von Hertha BSC. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung von Hertha BSC soll am 29. Mai stattfinden. Die Mitglieder seien per E-Mail über dieses Datum informiert worden, wie der Verein am Donnerstag auf Anfrage bestätigte. Die offiziellen Einladungen würden noch zugestellt. Zuerst hatte der „Berliner Kurier“ darüber berichtet. Die Versammlung soll an dem Sonntag um 11 Uhr in der Messehalle 20 beginnen.

Berlin - Der Termin liegt nach der Entscheidung darüber, ob die Hertha den siebten Abstieg der Vereinsgeschichte aus der Bundesliga verhindern kann.

Auf der Versammlung könnte es zur Machtprobe zwischen Millionen-Investor Lars Windhorst und Hertha-Präsident Werner Gegenbauer kommen. Windhorst hatte zuletzt die Vereinsmitglieder dazu aufgerufen, in der Versammlung die Abwahl der derzeitigen Führungsmannschaft um Gegenbauer zu beantragen. Es sei nicht mehr möglich, „unter der Führung von Herrn Gegenbauer als Team gemeinsam etwas zu erreichen“, sagte Windhorst dem TV-Sender Bild.

Teile der Hertha-Fans bezogen im Machtkampf beim 1:4 im Derby gegen Union Berlin am Samstag Stellung. „Windhorst und Gegenbauer raus“, prangte auf einem Plakat großflächig am Oberrang der Osttribüne des Olympiastadions. dpa