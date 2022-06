Mordfall am Ku'damm bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Der Mord an einer 50-jährigen Frau am Berliner Kurfürstendamm im Frühjahr 2021 ist am heutigen Mittwochabend Thema in der ZFD-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“. Nach wie vor ermittle eine Mordkommission zu dem Fall, twitterte die Polizei. Gleichzeitig wies sie erneut auf die ausgesetzte Belohnung von 5000 Euro und eine Videoaufnahme von einem verdächtigen Mann hin.

Berlin - Oksana R. war am 1. April 2021 mit tödlichen Verletzungen an Kopf und Oberkörper in ihrer Wohnung am Kurfürstendamm gefunden worden. Am nahegelegenen Walter-Benjamin-Platz betrieb sie ein Kosmetikstudio. Von dort war sie am Vortag zu Fuß zur ihrer Wohnung gelaufen. Auf einem Überwachungsvideo ist ein Mann mit Kappe und Rucksack in einem Innenhof am Walter-Benjamin-Platz zu sehen.

Die Polizei fragt, wer Oksana R. noch am Mittwoch, den 31. März 2021 nach 18.00 Uhr gesehen oder gesprochen hat. Und ob jemand zwischen dem Abend des 31. März 2021 und dem 1. April 2021 verdächtige Beobachtungen im Bereich Kurfürstendamm 61 gemacht hat. dpa