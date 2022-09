Müller moniert „zu viele Fehler“ in der Defensive

Berlins Trainer Serge Aubin spricht. © Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Die Eisbären Berlin suchen zum Start der neuen Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch ihre Form. „Wir müssen einfach unser Selbstvertrauen wiederfinden. Im Moment gelingen uns viele einfache Dinge nicht, von denen ich weiß, dass wir sie beherrschen“, sagte Cheftrainer Serge Aubin nach der 1:4-Niederlage beim EHC Red Bull München auf Magentasport.

München - Nach der dritten Niederlage im vierten Saisonspiel steht der Titelverteidiger weiterhin nur auf dem 13. Tabellenplatz der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Nationalspieler Jonas Müller forderte größeres Engagement im Abwehrverhalten. „Ich glaube, dass wir defensiv noch zu viele Fehler machen, und eine Mannschaft wie München nutzt die halt eiskalt aus“, sagte der 26 Jahre alte Verteidiger. „Daran müssen wir noch arbeiten und das im nächsten Spiel auf jeden Fall besser machen. Wir müssen hinten auch mal einen Mann an die Bande nageln.“

Zwar steigerte sich der deutsche Meister nach einer ganz schwachen Anfangsphase im Laufe des Spiels gegen den Finalgegner der vergangenen Saison, mit Ausnahme des Powerplaytreffers von Marcel Noebels zum zwischenzeitlichen 1:2 im Schlussdrittel blieben die Hauptstädter aber vor dem gegnerischen Tor glücklos. „Wir hatten genug Chancen. Wenn wir die besser nutzen, kann das Spiel auch wieder anders aussehen“, haderte Müller.

Bereits am Freitagabend bietet sich den Eisbären im nächsten Spitzenspiel die Möglichkeit, ihre Chancen besser zu nutzen: Dann gastieren die Adler Mannheim in der Arena am Ostbahnhof (19.30 Uhr, live bei Magentasport). Aubin hofft dann, dass seine Mannen die Dinge besser machen, die sie beherrschen: „Wir müssen uns jetzt sammeln und nach vorne schauen.“ dpa