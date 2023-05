Müllwagen kippt in Kurve um: Kran soll Fahrzeug aufrichten

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen an einem umgekippten Müllwagen der BSR. © Paul Zinken/dpa

Ein Müllwagen ist in Berlin-Marzahn in einer Kurve umgekippt und gegen einen Laternenmast gekracht. Das Fahrzeug der Berliner Stadtreinigung (BSR) blieb am Mittwochmorgen auf der Seite liegen. Die drei Insassen des Müllwagens wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Außer den BSR-Beschäftigten sei bei dem Unfall niemand zu Schaden gekommen, hieß es.

Berlin - Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Ein BSR-Sprecher verwies auf die Ermittlungen der Polizei. Auch zur Schadenshöhe lagen keine Angaben vor.

Die Bergungsarbeiten des Müllwagens gestalteten sich laut Feuerwehr kompliziert. Die Straße in dem Bereich war auch am frühen Nachmittag nach Polizeiangaben noch gesperrt.

Die Feuerwehr wurde nach Angaben des Sprechers gegen 7.15 Uhr verständigt. 22 Einsatzkräfte seien samt Kran ausgerückt. Die Feuerwehrleute sicherten die Laterne. Den Müllwagen konnten sie jedoch nicht aufrichten. Der Kran der Feuerwehr könne maximal bis zu 30 Tonnen heben, erklärte ein Sprecher. Da die Rettung von Menschenleben im Fokus ihrer Arbeit stehe, setze die Feuerwehr kleinere Kräne ein. Mit der Bergung des Müllwagens wurde nach Angaben der Feuerwehr ein Privatunternehmen beauftragt. dpa