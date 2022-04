Musikgymnasien nehmen begabte Kinder aus Ukraine auf

Jaroslawa Stepanenko aus der Ukraine (2.v.l) sitzt mit ihrer Violine neben anderen Schülern vor einem Benefizkonzert. © Carsten Koall/dpa

Nach ihrer Flucht vor dem Krieg lernen ukrainische Schülerinnen und Schüler inzwischen auch an deutschen Musikgymnasien. Eine Berliner Spezialschule für Musik nahm seit Kriegsbeginn Ende Februar elf Kinder zwischen 10 und 16 Jahren auf, die musikalisch besonders begabt sind, wie die Schulleitung mitteilte. Die Schüler bekommen demnach Deutschunterricht und können ihre musikalische Ausbildung dort fortsetzen.

Berlin - Viele Kinder hätten ihre Instrumente aus ihrer Heimat mitgenommen.

Auch an zwei Musikgymnasien in Weimar und Dresden wurden nach Angaben der Schulen junge Flüchtlinge aufgenommen, die zuvor eine Aufnahmeprüfung absolvieren mussten.

Die in Berlin aufgenommenen Schüler sind laut Schulleitung aus den Städten Lwiw, Odessa, Kiew und Charkiw gekommen. Dort gebe es Spezialschulen für musikalisch besonders begabte Kinder.

Die Schulen und Berufsschulen in Deutschland haben inzwischen mehr als 40.000 Schüler aus der Ukraine aufgenommen. Diese Zahlen veröffentlichte die Kultusministerkonferenz am Mittwoch. Bildungspolitiker schätzen, dass etwa die Hälfte der in Deutschland ankommenden Kriegsflüchtlinge Kinder und Jugendliche sind. dpa