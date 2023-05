Mutmaßlicher Messerstecher früher auffällig

Polizisten geleiten Kinder von einer Schule in Neukölln weg. © Michael Kappeler/dpa

Der mutmaßliche Messerstecher auf dem Schulhof einer Berliner Grundschule war laut Staatsanwaltschaft schon vorher psychisch auffällig. Es habe Auffälligkeiten in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren gegeben, aber nichts Wesentliches, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Sebastian Büchner am Donnerstag. „Es gab keine Erkenntnisse, dass er zu Gewalttaten neigt.“

Berlin - Bei der Festnahme durch die Polizei am Mittwoch habe der Mann „den Eindruck gemacht, neben sich zu stehen“. Der Mann sei möglicherweise psychisch krank, dabei könne auch Drogenkonsum eine Rolle spielen.

Der Täter verletzte laut Büchner ein achtjähriges Mädchen durch einen Messerstich in den Hals „akut lebensgefährlich“ und ein siebenjähriges Mädchen durch mehrere Messerstiche schwer, wie Büchner sagte. Die Achtjährige schwebe inzwischen nicht mehr „akut in Lebensgefahr“. 30 Kinder sollen die Tat beobachtet haben, darunter auch die Schwester eines der Mädchen.

Die Polizei gehe nicht davon aus, dass der mutmaßliche Täter die Kinder kannte. Es sei eher eine „Zufallstat“ gewesen, „ein zufälliges Zusammentreffen auf diesem Schulhof“, sagte Büchner. Der Hof sei frei zugänglich gewesen. „Er hat einfach diesen Schulhof betreten.“ dpa