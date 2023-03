Mutmaßlicher Taschendieb von 34-Jähriger überführt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine 34-Jährige ist in Berlin-Moabit bestohlen worden und hat einen mutmaßlichen Taschendieb an die Polizei übergeben. Die Frau soll am Dienstagmittag in einer U-Bahn der Linie neun einen Mann neben sich bemerkt haben, der ihr Smartphone in den Händen hielt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die U-Bahn am Westhafen anhielt, eilte die 34-Jährige dem Mann hinterher und nahm ihm das Smartphone ab.

Berlin - Der Frau gelang es, den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Bahnsteig festzuhalten. Bei dem Mann handelt es sich um einen polizeibekannten 31-Jährigen. Er soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. dpa