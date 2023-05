Nach drei Saisons: Matt White verlässt Eisbären Berlin

Berlins Matt White (l) kämpft gegen Maximilian Gläßl von Löwen Frankfurt um den Puck. © Andreas Gora/dpa

Die Eisbären Berlin werden die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne Matt White bestreiten. Der Vertrag des US-Amerikaners wurde sofort und einvernehmlich aufgelöst, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Der 33 Jahre alte Flügelstürmer war 2020 von Dinamo Riga zu den Berlinern gestoßen und hatte in seinen ersten beiden Spielzeiten den Meistertitel mit dem Team feiern dürfen.

Berlin - In seinen drei Berliner Jahren bestritt der Kalifornier 169 Partien in der DEL für die Eisbären, in denen er 173 Scorerpunkte sammelte - 74 Tore, 99 Vorlagen. In zwölf Einsätzen in der Champions Hockey League bejubelte White zwölf Tore sowie eine Torbeteiligung.

Angesichts der Neuausrichtung der Berliner nach der titellosen Spielzeit und dem Verpassen der Playoffs wird der Vertrag aufgelöst. Aktuell stehen beim DEL-Rekordmeister 19 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag. dpa