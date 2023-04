Nach Einbruch vom Balkon gesprungen: Verdächtiger in Klinik

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Berlin-Mitte auf der Flucht von einem Balkon mehrere Meter in die Tiefe gesprungen. Dabei verletzte sich der 41-Jährige und wurde festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge waren zwei Männer an der Straße Lützowplatz über den Balkon in eine Wohnung im 1. Stock eingebrochen. Ein dritter Mann soll Schmiere gestanden haben.

Berlin - Zeugen alarmierten die Polizei. Während zwei Männer unerkannt entwischten, kam der Festgenommene ins Krankenhaus. Ob aus der Wohnung etwas gestohlen wurde, war laut Polizei zunächst unklar. dpa