Nach Erdbebenkatastrophe: Flaggen wehen auf halbmast

Die Deutschland-Fahnen auf dem Dach des Reichstagsgebäudes wehen auf Halbmast. © Paul Zinken/dpa/Archivbild

Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien hängen die Flaggen am Mittwoch in Berlin auf halbmast. Das hatte der Senat am Dienstag mit sofortiger Wirkung beschlossen. Aus Solidarität mit den Erdbebenopfern werden tagsüber alle Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf halbe Höhe gesetzt. Die Trauerbeflaggung gilt bis zum Mittwochabend.