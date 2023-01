Nach 1:7 in Köln: Werder mit zwei Veränderungen gegen Union

Bremens Trainer Ole Werner sitzt bei der Pressekonferenz nach der 7:1-Niederlage. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach dem 1:7-Debakel beim 1. FC Köln nimmt Werder Bremens Trainer Ole Werner im Heimspiel gegen Union Berlin zwei Veränderungen vor. Für den serbischen WM-Teilnehmer Milos Veljkovic rückt am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) Amos Pieper in die Startformation, zudem beginnt Niklas Schmidt für Christian Groß. Beim 1. FC Union feiert der kroatische Neuzugang Josip Juranovic sein Debüt in der Fußball-Bundesliga.

Bremen - Außerdem spielen im Vergleich zum 3:1 gegen die TSG Hoffenheim Diogo Leite und Kevin Behrens von Anfang an. dpa