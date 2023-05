Nach Messerattacke an Schule: Alle Kinder bei ihren Eltern

Polizisten steht in der Nähe der Schule in Neukölln. © Dominik Totaro/dpa

Die Polizei hat nach der Messerattacke an einer Schule in Berlin-Neukölln das gesamte Gebäude durchsucht. „Die Schule wurde von unseren Kolleg. durchsucht und alle anderen SchülerInnen wurden den Eltern übergeben“, schrieb die Polizei am Mittwochabend bei Twitter. Demnach wurde ein Messer sichergestellt.

Berlin - Bei der Attacke wurden am Nachmittag der Polizei zufolge zwei Mädchen mit einem Messer verletzt. Eins von ihnen sei lebensgefährlich, das andere schwer verletzt. Tatverdächtig ist ein 39-Jähriger. Über ein Motiv war zunächst nichts bekannt. dpa