Nach Palästinenser-Demo prüft Innenverwaltung Verbot

Die Berliner Innenverwaltung prüft ein Verbot anstehender Palästinenser-Kundgebungen. Bei der Entscheidung darüber würden die Ereignisse bei der Versammlung am vergangenen Samstag einfließen, sagte ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bislang sind laut Polizei für dieses Wochenende zwei Veranstaltungen angekündigt, eine am Samstag am Hermannplatz, die andere soll Sonntag durch Neukölln führen.

Berlin - Laut Behörde ist eine Gefahrenprognose erstellt worden, die der weiteren Entwicklung angepasst werde.

Am Karsamstag waren bei einer Palästinenser-Demonstration nach Angaben von Beobachtern israelfeindliche und antisemitische Parolen gerufen wurden. Die Organisation democ stellte nach eigenen Angaben Videomaterial von der Kundgebung in Neukölln und Kreuzberg ins Netz. Mehrere Menschen erstatteten Anzeige. Die Polizei steht in der Kritik, weil sie die Demonstration nicht gestoppt hat.

Der antisemitische Charakter der Versammlung am vergangenen Samstag sei auf Basis der vorliegenden Informationen unzweifelhaft, meinte der Berliner Antisemitismus-Beauftragte Samuel Salzborn am Mittwoch. Die Polizei ermittelt bislang nach eigenen Angaben in einem konkreten Fall wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Aufnahmen der Polizei und weiterer Videos zu der Veranstaltung würden nochmals durch Dolmetscher ausgewertet und überprüft, hieß es. dpa