Nach Ryerson-Abgang: Union Berlin holt WM-Fahrer Juranovic

Teilen

Kroatiens Josip Juranovic in Aktion. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Der 1. FC Union Berlin hat sich auf der rechten Außenverteidigerposition mit dem kroatischen Nationalspieler Josip Juranovic verstärkt. Der 27-Jährige kommt vom schottischen Meister Celtic Glasgow nach Köpenick, wie die Berliner am Sonntag mitteilten. Über die Vertragslänge und die Ablösesumme machte Union wie üblich keine Angaben. Medienberichten zufolge sollen es eine Sockelablöse von bis zu acht Millionen Euro und mögliche Bonuszahlungen in Höhe von bis zu drei Millionen Euro sein.

Berlin - Damit wäre Juranovic der neue Rekord-Transfer der Köpenicker. Union-Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert sagte in der Mitteilung: „Josip wird mit seinem Tempo, seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten gut zu uns passen.“

Union hatte in der vergangenen Woche Leistungsträger Julian Ryerson an Borussia Dortmund verloren. Juranovic darf als starker Ersatz angesehen werden. Er kam bei der WM in Katar für Kroatien bis zum Halbfinale in jedem Spiel über die volle Distanz zum Einsatz. Der 27-Jährige gilt als offensivstarker Rechtsverteidiger und dürfte nicht nur das Interesse von Union geweckt haben. Seit August 2021 lief er für die Schotten auf. Zuvor spielte Juranovic bei Legia Warschau in Polen und bei Hajduk Split in seiner Heimat.

Nach dem Transfer haben die Berliner nun wieder vier etatmäßige Außenverteidiger im Kader. Neben Niko Gießelmann und Kapitän Christopher Trimmel noch Neuzugang Jérôme Roussillon, der vom VfL Wolfsburg kam. dpa