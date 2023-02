Nach Silvester-Krawallen: 36 Fälle bei Staatsanwaltschaft

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen in der Silvesternacht an der Sonnenallee im Bezirk Neukölln einen brennenden Bus, der von Unbekannten angezündet worden war. © Paul Zinken/dpa/Archivbild

Zu den Silvester-Krawallen in Berlin liegen der Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben inzwischen 36 Verfahren vor. Da weitere Ermittlungen erforderlich seien, sei noch kein Fall abgeschlossen, teilte ein Behördensprecher am Mittwoch auf Anfrage mit. Es sei derzeit nicht absehbar, wann es zu ersten Prozessen kommen könne. Bearbeitet werden die Fälle von einer Abteilung, die sich schwerpunktmäßig mit Gewalttaten im Rahmen von sportlichen Großveranstaltungen befasst („Hooliganismus“).

Berlin - Seit Kurzem werden dort auch Angriffe auf Rettungskräfte und Feuerwehrleute konzentriert bearbeitet. Darauf hatten sich Staatsanwaltschaft und Feuerwehr verständigt.

In der Nacht zum Neujahrstag gab es in einigen Berliner Vierteln heftige Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz. Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben bislang 44 mutmaßliche Angreifer identifiziert (Stand 27. Januar).

Insgesamt waren in der Silvesternacht in Berlin etwa 145 Menschen wegen verschiedener Delikte von der Polizei festgenommen worden. Das bezog sich aber auf alle Formen von Kriminalität und das ganze Stadtgebiet und nicht nur auf Angriffe auf die Polizei. Diese Zahl war zum Teil anfangs von der Polizei missverständlich mitgeteilt oder in der Debatte falsch zugeordnet worden. dpa