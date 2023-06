Nach Tod eines 15-Jährigen: DFB-Aktion und Gedenkminute

Der Fußballplatz des SV Viktoria Preußen e.V. im Frankfurter Stadtteil Eckenheim. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Nach dem Tod eines 15-Jährigen will der DFB bei allen 21 Landespokal-Endspielen am Samstag mit einer Banner-Aktion ein Zeichen gegen Gewalt auf Fußball-Plätzen setzen. Das bestätigte der Präsident des Berliner Fußball-Verbandes, Bernd Schultz, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Berlin - Vor dem Berliner Endspiel zwischen dem TuS Makkabi Berlin und Sparta Lichtenberg (12.15 Uhr/ARD-Konferenzschalte) wird es zudem eine Gedenkminute zur Erinnerung an den jungen Fußballer vom JFC Berlin geben, der am Mittwoch drei Tage nach dem tätlichen Angriff eines Gegenspielers bei einem Jugendturnier in Frankfurt/Main gestorben war.

„Auch heute steht noch alles unter dem Eindruck der Ereignisse, es beschäftigt uns immer noch“, sagte Schultz. Vor allen Berliner Fußball-Spielen soll es am Samstag auf Empfehlung des BFV Gedenkminuten geben, kündigte Schultz an.

Zu der Gewalttat war es am Pfingstsonntag nach der Partie des JFC gegen eine Auswahl des französischen Clubs FC Metz gekommen. Der mutmaßliche Täter, ein 16-Jähriger, soll den Berliner Jungen von hinter auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo der Hirntod diagnostiziert wurde. Am Mittwoch starb der 15-Jährige. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Er bestreitet nach Angaben seines Vereins, den Jungen absichtlich verletzt zu haben. dpa