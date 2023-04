Nachwuchsspieler Ibrahim Maza bleibt bei Hertha

Teilen

Hertha BSC. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Hertha BSC hat sich mit dem 17 Jahre alten Nachwuchsspieler Ibrahim Maza nach eigenen Angaben auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. „In Ibo haben wir einen Berliner Jungen mit Herz und Käfigkickermentalität von unserem Weg überzeugt. Er hat in den vergangenen Monaten herausragende Leistungen gezeigt“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber einer Mitteilung vom Donnerstagabend zufolge.

Berlin - Der Offensivspieler stand in dieser Saison bereits zweimal im Bundesligakader und wurde zuletzt von Trainer Pal Dardai gelobt. In der aktuellen Saison lief Maza, der seit 2016 bei Hertha spielt, größtenteils für die U19 auf und sammelte 19 Scorerpunkte in 25 Partien. dpa