Nationalspieler Louis Olinde verlängert bei Alba Berlin

Teilen

Albas Louis Olinde verlängert für drei weitere Jahre. © Andreas Gora/dpa

Alba Berlin setzt auch die kommenden Jahre auf Forward Louis Olinde. Wie der Basketball-Bundesligist bekannt gab, unterschrieb der 25-Jährige einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26. „Louis hat sich in den drei Spielzeiten bei uns enorm verbessert und seine Entwicklung in der letzten Saison mit tollen Leistungen unterstrichen“, wird Sportdirektor Himar Ojeda in der Mitteilung zitiert.

Berlin - „Ich bin mir sicher, dass er in Zukunft ein noch größerer Leistungsträger wird und noch mehr Verantwortung übernimmt.“

Olinde war im Sommer 2020 zu den Berlinern gewechselt, feierte hier zwei Meisterschaften und den BBL-Pokal. „Berlin ist in den letzten drei Jahren zu meiner zweiten Heimat geworden“, sagte der gebürtige Hamburger. „Wir haben als Team einen kleinen Umbruch vor uns: Viele Spieler sind gegangen, es wird ein paar neue Gesichter geben. Aber ich freue ich mich sehr darauf“ Derzeit bereitet sich der Nationalspieler im erweiterten DBB-Kader auf die anstehende Weltmeisterschaft vor. dpa