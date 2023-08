Nationalspieler Schröder noch nicht wieder bei 100 Prozent

Deutschlands Dennis Schröder (r) in Aktion mit zwei Bällen neben Maodo Lo (l). © Soeren Stache/dpa

Dennis Schröder soll die Basketball-Nationalmannschaft auch in diesem Jahr zu Erfolgen führen. Aktuell hat er aber Nachholbedarf.

Berlin - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder ist nach Verletzungsproblemen wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft noch nicht wieder komplett fit. „Ich hatte Achillessehnenprobleme Ende der Saison und dann auch in der Offseason die ganze Zeit“, sagte der Kapitän der Nationalmannschaft am Dienstag in Berlin. „Ich habe das behandeln lassen und versuche wieder auf die hundert Prozent zu kommen. Das ist jetzt unser achtes Training und ein Spiel. Alle werden langsam ready. Es sieht schon sehr gut aus.“ Am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) spielt das Team in der Hauptstadt im zweiten Test des Sommers gegen WM-Mitfavorit Kanada.

Auch Trainer Gordon Herbert sagte, dass der 29-Jährige noch etwas Arbeit vor sich habe. „Er ist in guter Form, aber er ist noch nicht in tiptop Basketballform“, sagte der 64 Jahre alte Kanadier. „Aber wir haben noch Zeit. Tag für Tag arbeiten wir daran. Wir müssen hart im Training arbeiten, aber wir brauchen auch Tage zur Erholung.“ Doch Herbert hob auch die Wichtigkeit von Schröder hervor: „Er ist unser Kapitän, unser Anführer. Er zieht viel Stolz daraus, unser Kapitän zu sein. Er hat hervorragende Arbeit geleistet.“

Auch bei der Musikauswahl in der Kabine gibt der Kapitän das Kommando an, wie Moritz Wagner verriet. „Es ist auch spannend zu sehen, wie sich der Geschmack da verändert. Man hat immer so Phasen. Dennis dominiert da dieses Jahr.“

Am Wochenende spielt die Mannschaft beim Supercup in Hamburg. Danach nimmt das Team an einem Vorbereitungsturnier in Abu Dhabi teil und trifft dabei am 19. August auf Griechenland und einen Tag später auf WM-Titelfavorit USA. Dann geht es zur WM nach Asien (25. August bis 10. September). dpa