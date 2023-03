Neue Figur von Terence Hill zieht ins Bud Spencer Museum

Das Bud Spencer Museum präsentiert eine Terence Hill-Wachsfigur in seiner Rolle als „Priester Don Matteo“.

Zum 84. Geburtstag des Schauspielers Terence Hill ist eine lebensgroße Silikonfigur in das Bud Spencer Museum eingezogen. Präsentiert wurde die Figur am Mittwochmorgen zum Geburtstag des Schauspielers, wie das Museum mitteilte. Demnach hat die Berliner Künstlerin Lisa Büscher den Schauspieler in dreimonatiger Handarbeit modelliert und nachgebildet.

Berlin - Optisch zeigt die Figur ein Abbild der Rolle als „Don Matteo“ aus der gleichnamigen Serie, in der Terence Hill als Priester den Carabinieri in einer italienischen Kleinstadt bei der Verbrechensbekämpfung hilft. Mit 13 Staffeln gehört sie zu den erfolgreichsten Serien Italiens. Gemeinsam mit dem verstorbenen Schauspieler Bud Spencer spielte er außerdem in zahlreichen Filmen.

Die neue Silikonfigur ist nicht das einzige Abbild des Schauspielers: Aus den Filmen „Die rechte und die linke Hand des Teufels“ und „Vier Fäuste für ein Halleluja“ mit Bud Spencer steht bereits eine Nachbildung im Museum. Die neue Attraktion ist den Angaben zufolge noch bis mindestens zum Ende des Jahres zu bestaunen. dpa