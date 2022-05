Neue Pfarrerin der Flüchtlingskirche in Kreuzberg

Die Pfarrerin Carmen Khan übernimmt die evangelische Flüchtlingskirche in Berlin-Kreuzberg. Khan werde mit einer Andacht vor der Kirche St. Simeon an der Wassertorstraße am Samstag ins Amt eingeführt, teilte die Evangelische Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz mit.

Berlin - Die 38-Jährige Theologin war zuletzt Kreisjugendpfarrerin in Neukölln. Als Tochter eines Pfarrers habe sie selbst früh mitbekommen, „was es bedeutet, wenn Menschen flüchten und sich verstecken müssen, weil ihnen Lebensgefahr droht“, erklärte Khan ihre Motivation. „Als Theologin und Seelsorgerin möchte ich für die da sein, die ratlos sind und für die, die trauern - um den Verlust ihres Zuhauses, ihrer Freundinnen und Freunde, ihrer Familie.“

Aufgaben der Flüchtlingskirche sind unter anderem juristische und allgemeine Beratung sowie kulturelle und spirituelle Angebote für Geflüchtete und ihre Helfer. Sie steht Menschen aller Konfessionen und Religionen offen. dpa