Neuer Leiter für Berliner Bußgeldstelle

Die zentrale Bußgeldstelle in Berlin bekommt zum 1. August einen neuen Chef. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, übernimmt Polizeidirektor Frank Kiele die Behördenleitung. Diese war seit 2020 kommissarisch besetzt. Von den rund 285 Stellen in der Behörde sind derzeit 10 unbesetzt, wie es hieß. Die Bußgeldstelle ist für die Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständig und kümmert sich damit etwa um Falschparker oder Temposünder.

Berlin - Im ersten Halbjahr 2022 hat die Behörde insgesamt rund 1,8 Millionen Anzeigen (Juni 2021: 1,6 Millionen) registriert und Einnahmen von mehr als 54,1 Millionen Euro erzielt - knapp 18,3 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum.

Nach Angaben der Senatsinnenverwaltung ist nach den coronabedingten Einschränkungen in den Jahren 2020 und 2021 in diesem Jahr mit einem Anstieg der Anzeigen zu rechnen. Die deutliche Zunahme der bisherigen Einnahmen führt die Innenverwaltung vor allem auf die erhöhten Buß- und Verwarngelder zurück, die seit November 2021 gelten. So müssen Verkehrssünder etwa deutlich mehr zahlen, wenn sie innerorts zu schnell fahren oder wenn sie auf Geh- und Radwegen parken. dpa