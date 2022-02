Neues Quintett bei Union: Awoniyi auf der Bank

Berlins Taiwo Awoniyi läuft über das Spielfeld. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Trainer Urs Fischer setzt nach drei Niederlagen mit Union Berlin in der Fußball-Bundesliga auf Rotation. Mit gleich fünf Änderungen in der Startelf spielen die Eisernen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion an der Alten Försterei gegen den FSV Mainz 05. Seinen Startplatz eingebüßt hat auch der bislang beste Saisontorschütze Taiwo Awoniyi. Der Nigerianer sitzt wie der zuletzt angeschlagene Verteidiger Dominique Heintz zunächst auf der Bank.

Berlin - Im Vergleich zum 0:1 bei Arminia Bielefeld sind auch Julian Ryerson, Sven Michel und Bastian Oczipka nicht mehr in der Anfangself. Dafür kehren der zuletzt gesperrte Abwehrchef Robin Knoche, Kapitän Christopher Trimmel, Niko Gießelmann, Genki Haraguchi und Andreas Voglsammer in die Startelf zurück. Union hat im Februar alle bisherigen drei Spiele verloren und kein Tor erzielt.

Mainz spielt hingegen mit der gleichen Startformation, die am vergangenen Spieltag Bayer Leverkusen mit 3:2 besiegte. Trainer Bo Svensson hat nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen keinen Grund für Wechsel. In der Tabelle liegt Mainz punktgleich einen Rang vor Berlin auf dem achten Platz. dpa