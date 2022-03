Neues Trainingszentrum der Polizei geht in Betrieb

„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Berliner Polizistinnen und Polizisten können nun in einem neuen Trainingszentrum Einsätze wie etwa bei Amokläufen, Geiselnahmen und besonderen Bedrohungslagen üben. Der 29 Millionen Euro teure Komplex an der Gallwitzallee in Lankwitz ist am Freitag offiziell übergeben worden. In dem Gebäude gibt es unter anderem eine Raumschießanlage, Laserschießräume, Lehrsäle und Sporträume.

Berlin - Üben können die Einsatzkräfte auch in einer Wohnung, einem Treppenhaus und auf dem Dach.

„Damit wird gewährleistet, dass die Kolleginnen und Kollegen sich absolut professionell auf unterschiedliche Einsätze vorbereiten können“, hob Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Freitag hervor. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte: „Wer eine professionell agierende Polizei Berlin fordert, der muss für professionelle Rahmenbedingungen Sorge tragen.“

Weitere neue Einsatztrainingszentren sind geplant. Ältere Schießstände waren wegen gesundheitsgefährdender Stoffe in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik geraten. Viele wurden geschlossen. Der neue Standort in Lankwitz sollte ursprünglich schon im vergangenen Sommer eröffnet werden. Die Gewerkschaft der Polizei forderte, bei den weiteren Bauprojekten nicht die Trainingsmöglichkeiten für Spezialeinheiten zu vergessen. dpa