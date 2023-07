Neuzugang Leistner nach Schmähungen: Habe ein dickes Fell

Toni Leistner hatte sogar damit gerechnet. Seine Union-Vergangenheit sorgt unter Hertha-Fans für Kontroversen. Solange seine Familie in Ruhe gelassen werde, sei alles gut, betont er.

Zell am See - Hertha-Neuzugang Toni Leistner hat ein Schmähplakat gegen ihn wegen seiner Vergangenheit als Profi des Stadtrivalen 1. FC Union Berlin zunächst für einen Scherz seiner neuen Kollegen gehalten. „Ich habe erst gedacht, die Jungs verarschen mich“, sagte der 32 Jahre alte Innenverteidiger in einer Medienrunde im Trainingslager von Hertha BSC in Zell am See. Er habe das Banner am Anfang auch gar nicht wahrgenommen, weil er relativ früh auf dem Trainingsgelände gewesen sei.

Unbekannte hatten vor gut einer Woche ein Plakat vor dem Trainingsgelände in Berlin aufgehängt, das mit dem Kürzel „HM03“ gekennzeichnet war und auf die Ultra-Gruppe „Hauptstadtmafia 03“ hinweist. Darauf hatte gestanden: „Leistner, verpiss Dich aus unserem Verein.“ Auch im Internet war Leistner angeprangert worden, weil er von 2014 bis 2018 bei den Eisernen gespielt hatte.

„Wir wussten im Vorhinein, dass irgendwas kommen wird und wir haben uns drauf eingestellt“, sagte Leistner und zeigte sogar Verständnis für die Kontroversen um seine Verpflichtung in der Fanszene des Fußball-Bundesliga-Absteigers. „Aber ich glaube, jeder Spieler hat so seine Vergangenheit.“ Leistner versicherte zudem, ein dickes Fell zu haben, „solange es nicht gegen meine Familie geht, ist alles gut“. Im Endeffekt könne er nur durch Leistung überzeugen.

Seine Zeit bei Union hatte ihn allerdings nicht mal an ein mögliches Engagement bei der Hertha glauben lassen. Zuletzt hatte Leistner bei VV St. Truiden in der belgischen ersten Liga gespielt. „Ich wollte auf jeden Fall zurück nach Deutschland. Ich hätte nie gedacht, dass Hertha sich mit mir befasst, auch wegen meiner Vergangenheit“, sagte Leistner. dpa