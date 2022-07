Online-Ummeldung soll in Berlin dieses Jahr möglich sein

Ralf Kleindiek, CDO und Staatssekretär für Digitales und Verwaltungsmodernisierung in Berlin. © Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Berlin will das Angebot an online verfügbaren Dienstleistungen der Verwaltung deutlich ausweiten. „Für die Bürgerinnen und Bürger werden zum Beispiel die Anmeldung und Ummeldung noch in diesem Jahr kommen“, sagte der Staatssekretär für Verwaltungsmodernisierung, Ralf Kleindiek, der Deutschen Presse-Agentur.

Berlin - In Berlin könnten bereis 130 Dienstleistungen online beantragt werden. „Dazu zählen die Wohngeldberechtigung, aber auch Gewerbeanmeldungen oder Approbationsangelegenheiten für Ärzte und Apotheker“, sagte Kleindiek. Weitere 106 Angebote seien fest geplant. „Wir arbeiten derzeit noch an ungefähr 35 für dieses Jahr, und mindestens die gleiche Anzahl wird auch nächstes Jahr folgen“, sagte Kleindiek, seit Januar Chief Digital Officer des Senats.

„Bei der Beantragung und Verlängerung von Ausweisen werden wir das Verfahren so weit digitalisieren, wie das nach den bundesrechtlichen Vorgaben möglich ist“, erläuterte der Staatssekretär in der Innenverwaltung. Noch müsse der Personalausweis oder Reisepass persönlich abgeholt werden. dpa