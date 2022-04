Opposition im Abgeordnetenhaus fordert Weiterbau der A100

Felix Magnus Reifschneider (FDP), Abgeordneter, spricht in der Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus. © Annette Riedl/dpa

Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus fordert vehement den von Rot-Grün-Rot abgelehnten Weiterbau der Stadtautobahn A100 im Osten der Stadt. „Die A100 schließt eine teilungsbedingte Wunde“, sagte der FDP-Verkehrspolitiker Felix Reifschneider am Donnerstag in einer Debatte im Plenum. Mit der A100 werde Berlins Osten besser an das Autobahnnetz angeschlossen und ein schneller Zugang zur boomenden Region um den Haupstadtflughafen BER geschaffen.

Berlin - „Zudem werden die Wohnviertel vom Lkw- und vom überörtlichen Pkw-Verkehr entlastet.“ Es sei daher vollkommen richtig, dass die Autobahn weitergebaut werden solle. „Je schneller, desto besser.“

Der CDU-Verkehrspolitiker Oliver Friederici äußerte sich ähnlich: „Berlins Koalition darf nicht weiter die A100-Erweiterung und das Geld des Bundes blockieren“, forderte er. Es sei ein Unding, Geld des Bundes zur Entlastung Berlins aus ideologischen Gründen abzulehnen. Die CDU sei dafür, aus der A100 eine „Klimaautobahn“ zu machen mit weitreichenden Ausgleichsmaßnahmen, Untertunnelungen und einer Änderung der angrenzenden Straßenprofile für mehr Ruhe und Lebensqualität. Denkbar seien auch „Überdachung und Glaseinhausung“ beispielsweise mit Solaranlagen.

Der SPD-Politiker Stephan Machulik warf CDU und FDP vor, eine Verkehrspolitik aus dem vergangenen Jahrhundert zu verfolgen. Wer die A100 weiterbauen wolle, hänge „Träumen der Großväter“ nach. Das Bundesverkehrsministerium hatte jüngst angekündigt, die Planungen für den Abschnitt vom Treptower Park in Richtung Lichtenberg zur Storkower Straße zügig vorantreiben zu wollen. Der Senat will das aber nicht. Der 16. Bauabschnitt von Neukölln zum Treptower Park wird derzeit gebaut und soll 2024 fertig sein. dpa