„Optische Falle“: Koelbl porträtiert psychisch Kranke

Die Fotografin Herlinde Koelbl hat für ein neues Projekt Menschen mit psychischen Krankheiten porträtiert. Die 82-Jährige, bekannt etwa für ihre Langzeitstudien mit Angela Merkel, nahm für die Serie zur Ausstellung „Psychische Erkrankungen im Blick“ gleichzeitig auch Fotos von nicht betroffenen Betreuern und medizinischem Personal auf.

Berlin - „Man läuft in die optische Falle“, sagte Koelbl am Donnerstag in Berlin zur Eröffnung der ersten Station der Wanderausstellung. Die Krankheiten seien den 16 Porträtierten nicht anzusehen. Erst die begleitenden Texte, für die Koelbl nach den Aufnahmen Interviews führte, geben Aufschluss über Krankheiten von acht der Porträtierten. Der Düsseldorfer Psychiater Leonhard Schilbach, mit Koelbl Initiator des Projekts, bestätigte, niemand sei in der Lage zu erkennen, welche Personen erkrankt sein und welche nicht.

Die Deutsche Bahn will nach Angaben ihres Vorstandschefs Ricard Lutz mit der Ausstellung darauf aufmerksam machen, dass psychische Erkrankungen jeden treffen können. In Deutschland sei jeder vierte Erwachsene einmal in seinem Leben betroffen.

Die großformatigen Porträts sind zunächst im September im Berliner Hauptbahnhof zu sehen und sollen anschließend in den Hauptbahnhöfen von Frankfurt/Main (7.-16.10.), Erfurt (19.-27.10.), Nürnberg (30.10.-9.11.) und Dresden (12.-21.11.) gezeigt werden. dpa