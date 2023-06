Organisatoren ziehen positives Fazit des Tennis-Turniers

Barbara Rittner, Turnierdirektorin, unterhält sich. © Wolfgang Kumm/dpa

Die Organisatoren des Damentennis-Turniers in Berlin haben trotz eines regenbedingten Ausfalltages ein positives Fazit der diesjährigen Ausgabe gezogen. „Wir hatten einen schwierigen Freitag mit dem Regen, aber dafür sind wir gestern mit einem mega Tennis-Tag belohnt worden“, sagte Turnierdirektorin Barbara Rittner am Sonntag: „Insgesamt hat das Spielerinnenfeld das gehalten, was es mit den Namen versprochen hat.“

Berlin - Acht von zehn Top-Ten-Spielerinnen hatten beim Rasenevent auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Tennis aufgeschlagen. Das Finale bestreiten am Sonntag (15.30 Uhr/ServusTV und Sky) im Steffi-Graf-Stadion die zweimalige Wimbledon-Gewinnerin Petra Kvitova aus Tschechien und die Kroatin Donna Vekic.

Von der Spielerinnen-Vereinigung WTA und den Spielerinnen selbst habe es ein „sehr, sehr positives Feedback“ gegeben, sagte Rittner. Auch Veranstalter Edwin Weindorfer war zufrieden mit dem Turnier, für die Zukunft wünscht er sich aber „ein deutsches Zugpferd“. Das sei „die Aufgabe der nächsten Jahre“.

Als letzte deutsche Einzelspielerin war in diesem Jahr die Dortmunderin Jule Niemeier im Achtelfinale ausgeschieden, als die 23-Jährige beim Stand von 3:6, 5:6 gegen die Tschechin Marketa Vondrousova verletzt aufgeben musste. In der Auftaktrunde waren Sabine Lisicki, die bei ihrem Heimturnier dank einer Wildcard starten durfte, und Laura Siegemund gescheitert. dpa